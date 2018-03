Der Musikverein Mittelbiberach lädt ein zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 24. März, um 20 Uhr in die Turn- und Festhalle nach Mittelbiberach. Das Konzert wird von den Jungmusikern der Gemeinschaftsjugendkapelle Mittelbiberach-Reute unter der Leitung von Josef Ege eröffnet.

Mit „Celebration overture“ und „Concerto d’amore“ haben die Jungmusiker zwei anspruchsvolle Musikstücke erarbeitet. Ludwig Behringer beschließt mit „My Dream“ den Auftritt der Jugendkapelle als Solist auf seinem Flügelhorn. Nach mehr als zwei Jahren wird Josef Ege mit diesem Konzert den Dirigentenstab weiterreichen. Im weiteren Teil des Konzertabends sind dann die Musiker des Blasorchesters unter der Leitung von Hermann Seitz zu hören. Sie präsentieren moderne Werke, wie „Toto in Concert“, Filmklassiker von John Williams oder ein „A Tribute to Amy Winehouse“. Die letzte Reise des Luftschiffes „Hindenburg“ im Jahre 1937 nach Lakehurst in den USA beschreiben die Musiker im gleichnamigen Musikstück. Ein weiterer Höhepunkt im Konzert erwartet die Zuhörer mit dem Auftritt der Solisten Sibylle Gerster und Ludwig Behringer. Mit dem Klassiker „Der alte Dessauer“ werden die beiden auf ihren Trompeten gefordert sein.

Bereits einen Tag später, am Palmsonntag, laden die Musiker zum traditionellen Essen am Palmsonntag ab 11 Uhr in die Turn- und Festhalle Mittelbiberach ein.