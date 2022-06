Fließend Wasser und Strom: Wie zwei Mittelbiberacher den Menschen in Madagaskar helfen

Der Mittelbiberacher Verein Tanora hat sein erstes großes Spendenprojekt erfolgreich umgesetzt: In Nordosten Madagaskars wurde ein Bürgerhaus errichtet, das von rund 20 000 Bewohnern der Region genutzt werden kann. Das nächste Projekt ist bereits geplant.

Am Ende gab es auch noch etwas Farbe, um das Bürgerhaus ansprechender zu gestalten. (Foto: Privat)

An ein Bürgerhaus habe er zunächst gar nicht gedacht, berichtet Gerold Dobler vom Verein Tanora. „Wir hatten zunächst eher einen Bauprojekt für ein Krankenhaus oder eine Bildungsstätte im Kopf.“ Doch in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort sei schnell deutlich geworden, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Ambalabe zuallererst ein gemeinsames Gebäude für Veranstaltungen und Feste wünschen. „Etwas Vergleichbares gibt es nirgends vor Ort“, erzählt Dobler. Schulen und eine Krankenstation bestehen dagegen bereits, wenn auch in schlechtem Zustand. „Es wäre unklug gewesen, den Menschen vor Ort zu sagen, ,wir wissen aber besser, was ihr braucht’“.

Kein Cent geht verloren

Für einen Betrag von rund 16 500 Euro hat der Verein Tanora nun ein Bürgerhaus errichten lassen. „Dafür würde man in Deutschland vom Architekten wohl gerade mal einen Vorentwurf bekommen“, sagt Dobler. Entscheidend sei auch gewesen, dass die lokale Bevölkerung kräftig mit angepackt hat. Und das trotz widrigen Umständen mit Wolkenbrüchen und Hitze. Kräne oder Bagger gab es nicht, selbst die Bausteine wurden von Hand gefertigt. „Der Enthusiasmus bei den Menschen vor Ort war tatsächlich noch größer als erwartet“, sagt Dobler.

In einfacher aber stabiler Bauweise wurde das Gebäude errichtet. (Foto: Privat)

Seiner Frau Christiane Guerra-Dobler und ihm war es wichtig, dass das Geld ausnahmslos für den Spendenprojekt verwendet wird. Christiane Guerra-Dobler stammt selbst aus der Region, ihr Bruder lebt bis heute dort. Über ein Treuhandkonto stellten sie sicher, dass nur er das Geld abheben konnte und es ausschließlich dem Bau des Bürgerhauses zugute kam. „Bei uns geht kein einziger Cent für die Verwaltung des Vereins drauf“, betont Dobler. Auch wenn seine Frau und er nach Madagaskar reisen, finanzieren sie das aus eigener Tasche.

Weder Strom noch fließend Wasser

Im neuen Bürgerhaus in Ambalabe können nun Versammlungen, Hochzeiten, Jugendfeste, aber auch rituelle Feste stattfinden. Das Projekt wurde ausschließlich mit Spendengeldern finanziert und blieb innerhalb des veranschlagten Kostenrahmens. Im November wollen Dobler und seine Frau dann selbst wieder nach Madagaskar fliegen, um den Bau endgültig abzunehmen.

Die erfolgreiche Umsetzung habe auch das gegenseitige Vertrauen zwischen dem Verein und der lokalen Bevölkerung gestärkt, betont Dobler. „Wir wollen jetzt das Momentum nutzen für unser nächstes Projekt.“ Geplant sei nun, die lokale Krankenstation zu modernisieren. Dort gibt es aktuell weder fließend Wasser noch Strom. Dabei stellt die Station eine wichtige Erstanlaufstelle für die rund 20 000 Bewohner der Region dar. Heute werden dort kleinere Verletzungen behandelt, schwerere Malaria-Erkrankungen und Infektionen.

Zudem dient die Station als Impfstelle und als Haus für Geburtshilfe. Um bei einer Geburt warmes Wasser zur Verfügung zu haben, würde dieses überm Feuer erhitzt und dann mit einer Eimerkette weitergereicht. „Strom und fließend Wasser wäre also wirklich ein Quantensprung“, betont Dobler. Über eine Photovoltaikanlage und eine Brunnenbohrung soll das erreicht werden.

Kühlschrank kommt per Schiff

Vor Ort soll zudem ein Kühlschrank zur Kühlung von Impfstoffen und Medikamenten aufgestellt werden. Diesen hat die Firma Liebherr aus Ochsenhausen gespendet, in Kürze soll er per Schiff nach Madagaskar befördert werden und dort ein seit Jahren defektes Kühlaggregat ersetzen. Insgesamt rund 15 000 Euro habe der Verein aktuell auf dem Konto, erklärt Gerold Dobler. Ein beträchtlicher Teil davon stammt auch aus der Spendenaktion der Schwäischen Zeitung „Helfen bringt Freude“.

„Dennoch wird das Geld für die Modernisierung noch nicht ganz reichen“, sagt der Mittelbiberacher. Er hofft nun auf weitere Spenden. Seit 30 Jahren ist Dobler mit seiner Frau, einer Madagassin, verheiratet. Neun Mal war er bereits vor Ort. Anfangs habe er immer gesagt, „hier sollte man wirklich was“, erzählt er. Mit der Gründung des Vereins Tanora 2018 wurde dieser Gedanke dann auch in Taten umgesetzt. Madagaskar zählt zu den ärmsten Ländern der Erde. Dobler betont: Den Menschen hier zu helfen, sei für ihn mittlerweile eine Pflicht.