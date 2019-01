Der Mittelbiberacher Gemeinderat befasst sich am Montag, 28. Januar, unter anderem mit der Frage, welche Flächen auf dem Gemeindegebiet im Flächennutzungsplan 2035 berücksichtigt werden sollen – also in welcher Ecke der Gemeinde künftig neue Wohngebiete und Gewerbeansiedlungen grundsätzlich ermöglicht werden sollen.

Zu entscheiden ist überdies, ob die Schulsozialarbeit an der Grundschule Mittelbiberach fortgeführt wird. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.