Die B-Junioren des FC Mittelbiberach haben sich den Meistertitel in der Fußball-Leistungsstaffel geholt und sich damit den Aufstieg in die Bezirksstaffel gesichert. Der FCM-Nachwuchs verbuchte in 20 Begegnungen 52 Punkte (80:34 Tore) und hatte am Ende vier Punkte Vorsprung vor der SGM Berkheim. Zudem stellten die Mittelbiberacher mit Jannik Ries den Torschützenkönig mit 23 Treffern. Zum Meisterteam gehörten (siehe Bild hinten von links) Trainer Thomas Ries, Jona Elsässer, Nikita Lange, Jannik Ries, Dennis Kewitzsch, Manuel Grimm, Kai Schmid, Nico Kutterer, Simon Kehrle, Co-Trainer Patrick Weiss, (vorn von links) Mohamad Alqasem, Paul Stallbaumer, Oliver Pietryga, Clemens Linder, Johannes Kehrle, Philip Kasperek. Auf dem Bild fehlen: Linus Eickmeier, Samuel Baci, Arthur Hill und Tobias Buck.