Fans von US-Cars treffen sich in Mittelbiberach

Die US-Car-Szene hat sich am Samstag in Mittelbiberach getroffen. Bei schönstem Wetter konnten 270 faszinierende Fahrzeuge bestaunt werden. Dazu gab es heiße Rockmusik und amerikanisches Essen. Sowohl musikalisch als auch technisch lebten dabei die alten Zeiten wieder auf.

Waldemar Riedel hatte mit seinem Team zum zehnten Mal das Street-Flames-US-Car, Oldtimer-, Bike- und Exoten-Treffen in der Mittelbiberacher Industriestraße organisiert. Die zahlreichen Fans von US-amerikanischen Fahrzeugen aller Art sind dabei voll auf ihre Kosten gekommen. 270 Freunde der zumeist PS-starken Boliden präsentierten ihr sauber herausgeputztes amerikanisches Heilig’s Blechle. Für einen satten Sound sorgten die Formationen Gravity Effect, Gentlemann of Rock und Big Gunz.

Männer, die sich bisher fremd waren, kamen binnen Sekunden ins Gespräch und erzählten mit glänzenden Augen von Zeiten, in denen man mit einem 17-er Gabelschlüssel, einem Schraubenzieher und einer Kombizange noch ganze Autos auseinander nehmen konnte. Auch ein Ehepaar aus einer Nachbargemeinde war von den amerikanischen Oldtimern begeistert. „Wir haben zwar keinen eigenen“, aber es sei schön diese Autos anzuschauen, bekannte der Mann. „Die Leute sind coole Typen“, meinte die Frau schmunzelnd und die auffälligen Tatoos gehörten wohl zur Szene.

In einer Seitenstraße glänzten die US-amerikanischen Motorräder in der Sonne. Fred Fäßler aus Neu-Ulm war mit einer Big Dog angereist. Sie habe 1900 Kubikmeter Hubraum und 70 PS, erklärte der leidenschaftliche Motorradfahrer. Und: „Sie wird in Deutschland sehr wenig nachgefragt.“ Seit seinem 18. Lebensjahr fahre er Motorrad, verriet Fässler.

„Die Szene mit den amerikanischen Oldtimern wächst und wächst“, sagte Waldemar Riedel im Gespräch. Die Leute hätten Lust darauf „und interessieren sich viel mehr als noch vor 20 Jahren dafür“, so Riedel. Die Aussteller kommen vor allem aus dem süddeutschen Raum, aber inzwischen auch aus Österreich und der Schweiz. Und: „Manche nehmen da gerne 200 Kilometer Anfahrt auf sich“. Sie suchten Gleichgesinnte und tauschten sich aus.