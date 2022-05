Ein 16-Jähriger war am Donnerstag kurz nach Mitternacht mit seinem Fahrrad in Mittelbiberach unterwegs. Weil er Schlangenlinien fuhr und an einem Bordstein fast stürzte, kontrollierte ihn die Polizei und stoppte damit die gefährliche Fahrt. Die Beamten rochen Alkohol bei dem Radfahrer. Auch in diesem Fall bestätigte ein Test, dass er deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus Blut.