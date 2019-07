In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein Einbrecher in Mittelbiberach verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte an einem Gebäude in der Straße „Langer Berg“ eine Scheibe eingeschlagen und sich dabei offensichtlich so verletzt, dass er von seinem Vorhaben abließ. Die Polizei fand eine größere Menge Blut. Der Unbekannte war nicht im Inneren des Gebäudes.