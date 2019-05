In Mittelbiberach waren von Samstag auf Montag Einbrecher am Werk.

Wie die Polizei berichtet, hebelten die Unbekannten in diesem Zeitraum an einem Gebäude in der Industriestraße eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschwanden sie jedoch ohne Beute wieder. Der Sachschaden ist offenbar nur gering.