Bei der Generalversammlung des Männergesangvereins Sängerlust Mittelbiberach im Gasthaus „Zur Frohen Aussicht“ sind einige Sänger für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet worden. Die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert am Samstag, 14. April, mit dem Liederkranz Hohentengen und dem Schülerchor der Grund- und Hauptschule Mittelbiberach waren zudem Thema.

Vorsitzender Vinzenz Kehrle eröffnete die Versammlung und gedachte bei der Totenehrung an den langjährigen Sängerkamerad Franz Wetzel. Dirigent Joachim Rampf nahm in seiner Rede daraufhin Bezug auf das bevorstehende Frühjahrskonzert und die aktuelle Probenarbeit, bei welcher auch Melodien und Schlagern aus dem amerikanischen Kontinent eingeübt werden. Er dankte den Sängern für ihren Probenbesuch, wobei sein besonderer Dank dem Notenwart Jürgen Kellner für seine hervorragende Arbeit galt.

Vinzenz Kehrle erinnerte daraufhin an das gut besuchte Frühjahrskonzert mit dem Schülerchor und dem FiS Chor Rißegg. Er bedankte sich bei den Sängern, Ausschussmitgliedern und bei Chorleiter Joachim Rampf für die Zusammenarbeit, sowie bei der Gemeinde für die Überlassung des Probenraumes und den jährlichen Zuschuss.

In der Planung ist im Herbst ein dreitägiger Ausflug ins Neckartal. Schriftführer Edwin Schmid ging in seinem Bericht auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Unter den sieben öffentlichen Auftritten sei das Frühjahrskonzert ein musikalischer Höhepunkt gewesen. Die Sängerlust gestaltete die Heilige Messe anlässlich des Ulrika-Nisch-Festes in der Pfarrkirche, da die Prozession zur Zweifelsberger Kapelle wegen des schlechten Wetters, ausgefallen war.

Eine besondere Freude bereitete der Chor den Bewohnern des Wohnparks am Rotbach mit ihrem Besuch und den Gesangsbeiträgen. Es folgten Aufführungen bei der Feierabendhockete des Musikvereins und beim Mittelbiberacher Heimatfest. Am Volkstrauertag sang der Chor beim Gottesdienst und gestaltete mit der Bürgerwehr die Totenehrung am Kriegerdenkmal. Kassierer Werner Jeggle berichtete über die Finanzen des Vereins und dem daraus resultierenden guten Kassenstand.

Anerkennung für eine Fehlstunde

Zum Jahresende wies der Verein 25 aktive und 59 passive Mitglieder auf. Bürgermeister Hans Berg nahm die Entlastung vor und dankte dem Chor für die kulturellen Beiträge in der Gemeinde. Auch Pfarrer Jaison bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde für die Auftritte und wünschte den Sängern ein erfolgreiches Jahr. Anschließend wurden Werner Jeggle und Kurt Maier für 20- jährige und Hermann Schmid und Rüdiger Schwennig für 25-jährige Treue zum Chorgesang ausgezeichnet. Für nur eine Fehlstunde beim Probenbesuch erhielten als Anerkennung Fritz Appel, Walter Ries, Otto Härtle, Hermann Schmid und Reinhard Wichmann jeweils ein Sängerglas.