Diesmal gibt’s nichts Gutes zum Geburtstag

„Alles Böse zum Geburtstag“ – so heißt das Theaterstück, das die Theatergruppe Reute in diesem Jahr zur Aufführung bringt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause geht es wieder auf die Bühne. Aber nicht nur der Jubilar in dem Stück feiert Geburtstag, sondern auch die Theatergruppe Reute hat ein rundes Jubiläum zu feiern.

Seit drei Jahrzehnten gibt es die Theatergruppe und ein großer Teil der Gründungsmitglieder ist immer noch aktiv. Gegründet wurde die Theatergruppe 1991, als mit dem Bau der Gemeindehalle in Reute wieder ein Aufführungsort für Theaterveranstaltungen geschaffen wurde. Die Gruppe gründete sich zum großen Teil aus Mitgliedern des Musikvereins Reute, die bei Faschings- und Weihnachtsfeiern schon seit 1984 Sketche und Einakter auf die Bühne brachten.

Als dann 1990 zum ersten Mal ein Theaterstück mit drei Akten aufgeführt wurde, stand die Entscheidung zur Gründung eines Theatervereins an. Seit 30 Jahren fungieren Hermann Zanker als erster Vorstand und Helmut Gröber als Kassier der Theatergruppe und beide waren bisher auch bei allen Theateraufführungen in den verschiedensten Rollen zu sehen. Die langjährige Regisseurin Gitte Nitz führt auch heuer wieder Regie mit routinierten Spielerinnen und Spielern, die auch schon zehn und zwanzig Jahre auf der Bühne stehen. Sehr erfreulich für die Gruppe ist, dass in den vergangenen Jahren neue Spielerinnen dazukamen. „Es kann also nichts mehr schief gehen bei der Premiere am kommenden Samstag“, ist sich das Laienensemble sicher. In dem Stück erleben der Jubilar und seine Familie beim 80. Geburtstag einige Überraschungen.