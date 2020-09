Leichtes Spiel hatte ein Dieb in Mittelbiberach in der Nacht zum Montag. Laut der Polizei hatte ein Mann in der Biberacher Straße sein Auto nicht abgeschlossen. Diese Gelegenheit nutzte zwischen Mitternacht und 7 Uhr ein Dieb.Er stahl eine hochwertige Jacke und noch einige andere persönliche Gegenstände.