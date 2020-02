Schüler und Lehrer an der Schule in Mittelbiberach haben Opernluft geschnuppert. Schauspieler, Bühnenbildner, Kostümbildner, Indentdanten, Inspitienten, Soufleure, Sänger – jeder hatte seine Aufgabe bei einem Operprojekt an der Schule. Alle gemeinsam konnten am Ende der Projektwoche bei zwei Aufführungen der Zauberflöte ihr Können zeigen. Angeleitet wurde das Projekt von fünf Profis der Tournee-Oper Mannheim. Am letzten Tag verfolgten dann knapp 500 Zuschauer in der Turn- und Festhalle begeistert die Darbietungen. Die Schüler strahlten voller Stolz und genossen den ausgiebigen Beifall. Foto: Privat