Narges Alaedini-Kurtz hat eine große Leidenschaft: Ihr Herz gehört dem Puppentheater. Wenn sie ihre Lieblingspuppe in den Händen hält, strahlen ihre Augen. Immerhin hat die 38-Jährige ihre Hexenpuppe selbst gebaut und es war die einzige, die sie aus ihrer Heimat mit nach Deutschland nehmen konnte. Vor vier Jahren hat Narges Alaedini-Kurtz den Iran verlassen und ist der Liebe wegen von Teheran nach Mittelbiberach gezogen.

In Deutschland genießt sie ihre Freiheit. Eine Freiheit, die sie im Iran nie hatte. „Ich bin sehr glücklich hier, das einzige, was mir fehlt, sind meine Familie, meine Freunde und mein Theater.“ An der Universität in Teheran studierte sie Schauspielkunst und absolvierte eine Ausbildung als Visagistin. 13 Jahre lang arbeitete sie fürs Theater, Film und Fernsehen. „Ich habe alles gemacht, die Kulissen gebaut, die Schauspieler geschminkt und auch selbst mitgespielt“, erzählt die Künstlerin. „Aber am liebsten mag ich das Puppentheater.“ Viele Puppen hat sie in dieser Zeit selbst gebaut und auch mit ihnen gespielt. Mit einem Theaterstück, das sie selbst geschrieben hat, hat Narges Alaedini-Kurtz sogar einen Preis bei einem Festival gewonnen.

Drehbuch in der Schublade

Auch in Deutschland wäre es ihr Traum, ein Puppentheater wie im Iran ins Leben zu rufen. Ein Drehbuch hat die 38-Jährige bereits geschrieben. „Es ist eine Geschichte für Erwachsene über Adam und Eva.“ Dafür braucht sie aber auch Schauspieler, die Lust haben, mit ihr und den Puppen auf der Bühne zu stehen. „Ich habe schon angefangen, die Puppen zu bauen und vielleicht schaffe ich es irgendwann, das Stück zu spielen.“ Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie in Biberach bereits mit dem Dramatischen Verein bei verschiedenen Produktionen auf der Bühne gestanden: „Das Theater ist einfach meine Welt.“

Still sitzen und nichts tun, das fällt der Iranerin schwer: „Ich will immer etwas mit meinen Händen arbeiten.“ Deshalb hat sie vor drei Jahren eine Fortbildung zur Permanent-Make-Up-Stylistin in Konstanz absolviert und arbeitet nun als Kosmetikerin bei Amica in Biberach. „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, die Kollegen sind sehr nett und ich kann das machen, was ich gelernt habe“, sagt die 38-Jährige. „Ich mag es, wenn ich die Menschen glücklich machen kann.“ Sie hat dort auch eine spezielle Technik aus ihrer Heimat eingeführt. „Mit einem Faden machen wir die Haare weg, das ist bei uns im Iran ganz normal und das kann fast jede Frau“, erzählt Narges Alaedini-Kurtz. In Deutschland sei das noch nicht so weit verbreitet. Sie freut sich, wenn sie ein Stück Heimat nach Deutschland bringen kann.

Das Leben im Iran ist ein ganz anderes: „Da ist das Leben in Freiheit wirklich schwer.“ Ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen, war für die 38-Jährige in ihrer Heimat undenkbar. „Vor allem beim Fernsehen, da war es noch strenger“, erzählt sie. „Wenn da ein Haar rausgeschaut hat, stand schon die Polizei hinter mir.“ Deshalb ist sie am Anfang in Deutschland immer kurz erschrocken, wenn sie die Polizei gesehen hat und hat sich sofort an ihren Kopf gefasst, um zu kontrollieren, ob das Kopftuch sitzt: „Als ich dann gefühlt habe, da ist nichts, bin ich noch mehr erschrocken, aber dann ist mir wieder eingefallen, ich bin in Deutschland, alles ist gut.“ Und trotzdem bleibt der Iran ihre Heimat. „Meine Mutter fehlt mir sehr.“ In den vergangenen vier Jahren war sie nur einmal in ihrer Heimat, „es wird eben immer gefährlicher“. Deshalb schätzt sie ihr neues Leben in Freiheit sehr: „Hier habe ich so viele Möglichkeiten, die ich sonst nicht hätte.“ Ganz oben auf ihrer Liste steht natürlich der Traum vom Puppentheater.