Das Biberad ist zu Besuch in Mittelbiberach

Mit dem Lastenrad in die Stadt und mitsamt dem Einkauf wieder zurück. Ohne Auto, ohne Parkplatzsuche, vom Fahrtwind erfrischt und vollkommen kostenlos. Das Biberad, das erste freie Lastenrad für Biberach und Umgebung, wird dafür probeweise seinen Standort wechseln. Bislang stand es in der Füllstation, Biberachs zentral gelegenem Unverpacktladen. Von jetzt an, bis zum 20. September, wird es am Rathaus in Mittelbiberach zum Ausleihen bereitstehen. Das teilt der BUND in einem Schreiben mit.

Bürgermeister Florian Hänle: „Klimafreundliche und nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Ressourceneinsparung sind in aller Munde. Das Biberad ist eine Möglichkeit, all das einfach und entspannt umzusetzen. Wer nur gelegentlichen Transportbedarf oder keinen passenden Stellplatz hat, oder sich kein eigenes Lastenrad leisten kann: Für den oder die ist dieses Sharing-Angebot ein toller Service.“

Zum Einkaufen, für den Wochenendausflug mit den Kindern oder für die nächste große Feier: Das Biberad kann von allen ab 18 Jahren gebucht werden: Online unter www.biberad.de, telefonisch unter 07351/181 80 oder vor Ort im Rathaus von Mittelbiberach, Biberacher Straße 59.