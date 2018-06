Buchauer Straße gesperrt – Umleitungen

Für Autofahrer kommt es am Mittwoch, 13. Juni, in Mittelbiberach zu Einschränkungen: Wegen einer Baumaßnahme in der Buchauer Straße muss die Ortsdurchfahrt Mittelbiberach vormittags von der Einmündung Ayestraße bis zur Einmündung Oberdorfer Straße gesperrt werden.

Die Umleitung wegen der Bauarbeiten erfolgt zeitweise über die Oberdorfer Straße. In der Zeit von 8.15 Uhr bis 11.15 Uhr können daher in Mittelbiberach die Haltestellen Schulstraße in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden. Die Stadtwerke Biberach bittet daher die Fahrgäste, ersatzweise die Haltestellen Oberdorf oder Rössle zu nutzen, die weiter ohne Einschränkung bedient werden.