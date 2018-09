Breitbandversorgung würde zwölf Millionen Euro kosten

Mittelbiberach will auch in Zukunft den Breitbandausbau in der Gemeinde vorantreiben, allerdings vorerst nur dort, wo ohnehin Tiefbauarbeiten erforderlich sind. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Zudem wurde das Büro Geo Data damit beauftragt, die aktuelle Versorgung sowie das Potenzial möglicher Ausbaugebiete zu analysieren.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden in der Region sei Mittelbiberach in Sachen Breitband bereits gut aufgestellt, betonte Bürgermeister Hans Berg. „Aber es gibt auch Teile, wo es besser sein könnte.“

Patrick Burger von der Firma Geo Data legte dar, dass es rund 11,9 Millionen Euro kosten würde, um die gesamte Gemeinde mit Glasfaser bis an die Häuser zu erschließen. Das sei eine Betrachtung für den schlimmsten Fall, betonte Burger und eher als fiktive Zahl zu sehen: Wenn Mittelbiberach das gesamte Breitband-Ortsnetz in einem Zug auf den aktuellsten Stand bringen ließe.

Der Landkreis Biberach hat bereits eine Struktur- und Mitverlegungsplanung erstellen lassen, zusätzlich dazu soll unter anderem in Mittelbiberach eine tiefergehende Analyse erfolgen. Dafür hat der Rat Geodata mit der Konzeption beauftragt. „Der Landkreis hat die Voraussetzungen getroffen, jetzt geh es darum, die Konzeption zu verfeinern“, sagte Bürgermeister Hans Berg. Die Kosten dafür liegen bei rund 5400 Euro. Ebenso hat der Rat dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, wonach sich die Gemeinde „derzeit vorerst auf eine reine Mitverlegung bei kommunalen Tiefbaumaßnahmen“ beschränke.

Zukunftssicher für Jahrzehnte?

Burger legte dar, dass die angedachte Breitbandversorgung mit Hausanschlüsse (FTTC) für die kommenden zehn bis 20 Jahre ausreiche. „FTTC ist zukunftssicher und zukunftstauglich – nach allem, was man heute weiß“, sagte er im Rat.

Gemeinderat Antonius Moll empörte sich: „Vielen Bürgern ist vor Jahren ein schnelles Internet angeboten worden, das nicht so funktioniert hat, wie es versprochen worden war.“ Ein Problem seien die hohen Kosten, die Einzelne für die Hausanschlüsse zu tragen hätten. Burger von Geodata erklärte, das sich die Hausanschlüsse in der Regel zwischen 1000 und 1500 Euro bewegten, die Ausgestaltung der Finanzierung aber liege in der Hand der Gemeinde.