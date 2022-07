Brände, Stürme, Gefahren: Feuerwehrkommandant blickt nach 33 Jahren auf seinen Dienst zurück

Edmund Rapp ist nach 33 Jahren aus dem Dienst der Feuerwehr Mittelbiberach ausgeschieden. Für seine Verdienste als Kommandant wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Ein Rückblick auf bewegte Jahre.

1989 trat Edmund Rapp in die Feuerwehr Mittelbiberach ein. 1999 wurde er dann zum Kommandanten gewählt und führte die Wehr in dieser Funktion bis 2019. In diesen 20 Jahren gab es viele unterschiedliche Einsätze, darunter auch einige spektakuläre. Und bei all dem sei Edmund Rapp nicht nur Kommandant, sondern auch ein guter Kamerad gewesen mit stets einem offenen Ohr für die Sorgen und Nöte der anderen Feuerwehrleute, attestierte ihm sein Nachfolger Joachim Durawa.

Große Herausforderungen

Aber wie blickt der Ehrenkommandant Rapp auf seine Zeit als Kommandant der Mittelbiberacher Feuerwehr zurück? Noch im Jahr seiner Wahl stellte ihn der Sturm „Lothar“ vor eine erste große Herausforderung. Bei der Vielzahl unterschiedlichster Schadensmeldungen die Übersicht zu behalten und die richtigen Prioritäten zu wählen um die Mannschaft möglichst effizient einzusetzen, war nicht einfach für den jungen Kommandanten.

Der spektakulärste Einsatz für ihn aber war der Brand des landwirtschaftlichen Anwesens im Bereich Zweifelsberg. Sieben Tage lang hielten das Feuer und vor allem seine Nachwirkungen die Wehr in Atem. Spät in der Nacht ins Bett und nur wenige Stunden Schlaf um frühmorgens wieder präsent zu sein – das zerrte an den körperlichen Reserven. Und dann gab es auch noch immer neue Aufgaben zu bewältigen. So mussten beispielsweise die Abfuhr des Löschwassers und die Annahme an der Kläranlage miteinander koordiniert werden. Und weil doch etwas davon in den Rotbach gelangt und dort ein Fischsterben verursacht hatte, mussten die toten Fische eingesammelt und entsorgt werden.

Unwetter nehmen zu

Die Anzahl der Einsätze ist während der 20 Jahre etwa gleich hoch geblieben. Aber es sind neue Gefahrenlagen dazugekommen, auf die man vorbereitet sein muss: etwa ein Brand in der Biogasanlage oder einer Solaranlage oder einem Akku in einem Elektrofahrzeug. Und auch die Auswirkungen von Unwettern haben zugenommen.

Als bedeutenden Meilenstein in seiner Ära als Kommandant bezeichnet Edmund Rapp die Gründung der Jugendfeuerwehr Mittelbiberach und Reute. Die Bedeutung dieses Schrittes zeigt ein aktueller Blick in die aktive Wehr in der inzwischen einige junge Kameraden aus der Jugendwehr übernommen wurden und zum Teil auch schon in wichtige Funktionen hineingewachsen sind.

Familie zieht mit

Edmund Rapp blickt heute mit Genugtuung auf die Personalausstattung sowohl der aktiven Wehr als auch der Jugendfeuerwehr. Während seiner Zeit als Kommandant gab es dagegen Phasen, in denen man sich darüber Sorgen machen musste. Um dem entgegen zu wirken, startete die Feuerwehr damals aktiv mit der Anwerbung neuer Mitglieder. Ein erster Schritt war eine Ausstellung im Rathaus. Es folgte die Veranstaltung „Nacht der Feuerwehr“, die inzwischen mehrmals großes Interesse bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern fand.

Als er seine Wahl zum Kommandanten annahm, hatte er noch nicht daran gedacht, dass er diese Funktion 20 Jahre ausüben würde. Seine Familie hat akzeptiert, dass Edmund damit eine große Verpflichtung eingegangen ist und dass er bei einem Alarm sofort in Richtung Gerätehaus aufbrach. Auch an seinem Arbeitsplatz gab es keine Probleme, wenn er zum Einsatz musste. Vielleicht kam ihm dabei auch entgegen, dass sein Teamleiter ebenfalls ein engagierter Feuerwehrmann war. Seine zwei Söhne sind ihm nicht in die Feuerwehr gefolgt, obwohl der jüngere in der Jugendwehr war. „Das hat halt nicht gepasst“ akzeptiert er ihre Entscheidung „aber gefreut hätte es mich schon“.

Als Überraschung hat Edmund Rapp seinen 60. Geburtstag in Erinnerung. Weil er auf den 1. Mai fiel, stellten ihm seine Feuerwehrkameraden in der Nacht einen gigantischen Maibaum mit einem Blaulicht vor das Haus.