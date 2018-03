Die Künstlerin Doris Schneider stellt ihre Werke im Mittelbiberacher Wohnpark am Rotbach aus. Zahlreiche Besucher und viele der derzeit 44 Bewohner waren bei der Ausstellungseröffnung dabei.

„Ich freue mich über alle, die noch hereingeschneit kommen“, mit diesen Worten begrüßte Sabine Gehrmann, Leiterin des Wohnparks am Rotbach der St.-Elisabeth-Stiftung, die Gäste bei der Vernissage zur Kunst von Doris Schneider. Zunächst stimmten Ute Dorn am Keyboard und Tabea Dorn an der Querflöte musikalisch auf die Ausstellung ein.

Sie empfinde es immer wieder als Geschenk, wenn Menschen von außerhalb in den Wohnpark kommen und mit Ausstellungen, Lesungen oder Konzerten das Leben bereichern, erklärte Sabine Gehrmann.

Zahlreiche Ausstellungen

Seit 2014 gab es schon drei mehrmonatige Kunstausstellungen. Bis Mitte des Jahres sind nun 52 Werke von Doris Schneider zu sehen. „Ich beginne oft mit einem Moment des Zufalls“, erklärte die Künstlerin ihre Arbeit mit Acrylfarbe, Kohle, Pastellkreiden und Grafit. Aus dem Zufall entwickle sich dann das Bild. „Manchmal auch im Duo oder im Trio, manchmal entstehen daraus vier Bilder“, sagte sie.

In kleinen Gruppen führte die 45-Jährige, die in Karlsruhe und Stuttgart Kunsterziehung und Intermediales Gestalten studiert hat und seit 2011 im Gymnasium Ochsenhausen unterrichtet, Interessierte durch die Ausstellung. Nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch im Privatbereich der Bewohner hängen die in sehr unterschiedlichen Techniken kreierten Werke. „Nach oben wird es figürlicher und konkreter“, erklärte Doris Schneider. Eine junge Besucherin schwärmte nach dem Rundgang: „Ich bin ganz verzaubert. Man kann sich in die abstrakten Bilder reindenken. Dadurch bekommen sie mehr Tiefe.“

Auch die Bewohner freuten sich über die Vernissage und darüber, dass die Bilder einige Monate in ihrem Lebensumfeld bleiben. In den Aktivierungsgruppen werden einzelne Motive noch genauer betrachtet und besprochen.