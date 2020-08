Bezirkspokal: 65 Mannschaften sind am Start

65 Männer-Mannschaften nehmen im Fußballbezirk Riß in der Saison 20/21 am Lotto-Bezirkspokal teil. Beim Pokalwettbewerb der Frauen gehen insgesamt 13 Mannschaften an den Start. Die Erst- und Zweitrundenspiele sind beim gemeinsamen Staffeltag des Fußballbezirks Riß in Mittelbiberach ausgelost worden. Als Glücksfee fungierte Bezirksjugendleiterin Heidi Münch unter der Aufsicht von Bezirkspokalspielleiter Christian Beth. Titelverteidiger bei den Männer ist die SGM Warthausen/Birkenhard und bei den Frauen der SV Alberweiler II.

Lotto-Bezirkspokal Männer 20/21

Quali-Runde (Mittwoch, 9. September): SGM Laupertshausen/Maselheim - SGM Rot/Haslach.

1. Runde (Samstag, 31. Oktober): TSG Achstetten - SV Kirchdorf, SGM Muttensweiler/Hochdorf - LJG Unterschwarzach, SV Ringschnait II - SV Mittelbuch, SF Schwendi II - SV Mietingen II, SV Sulmetingen II - SV Baltringen, SGM Alberweiler/Aßmannshardt - SV Eberhardzell, BSC Berkheim II - SV Mittelbuch II, SF Schwendi - BSC Berkheim, SV Winterstettenstadt - SG Mettenberg, SV Schemmerhofen - FC Mittelbiberach, TSV Wain - SV Erolzheim, SV Baustetten II - SGM Altheim/Schemmerberg, FV Biberach II - SV Dettingen II, SGM Tannheim/Aitrach - TSV Kirchberg, SV Äpfingen - FC Wacker Biberach, FV Rot - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II, SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III - SV Baustetten, FC Bellamont - SV Steinhausen, TSG Achstetten II - SV Ringschnait, FV Olympia Laupheim II - VfB Gutenzell, SV Ellwangen - SV Sulmetingen, FC Mittelbiberach II - SV Rissegg, SGM Warthausen/Birkenhard II - SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, Türkspor Biberach - SF Bronnen, FC Inter Laupheim - TSV Ummendorf, Quali 1 - SV Reinstetten, TSV Kirchberg II - SV Fischbach, SV Eberhardzell II - SGM Rot/Haslach II, VfB Gutenzell II - SV Stafflangen, SC Schönebürg - SGM Warthausen/Birkenhard, SGM Reinstetten/Hürbel - SV Burgrieden, SF Sießen - SGM Schemmerhofen/Ingerkingen.

2. Runde (Samstag, 21. November): Sieger FV Olympia Laupheim II/VfB Gutenzell - Sieger FC Bellamont/SV Steinhausen, Sieger SV Sulmetingen II/SV Baltringen - Sieger SV Ringschnait II/SV Mittelbuch, Sieger SGM Alberweiler/Aßmannshardt/SV Eberhardzell - Sieger SF Sießen/SGM Schemmerhofen/Ingerkingen, Sieger SC Schönebürg/SGM Warthausen/Birkenhard - Sieger SV Ellwangen/SV Sulmetingen, Sieger SF Schwendi II/SV Mietingen II - Sieger FC Mittelbiberach II/SV Rissegg, Sieger BSC Berkheim II/SV Mittelbuch II - Sieger SGM Warthausen/Birkenhard II/SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, Sieger Quali 1/SV Reinstetten - Sieger SGM Reinstetten/Hürbel/SV Burgrieden, Sieger Türkspor Biberach/SF Bronnen - Sieger SGM Muttensweiler/Hochdorf/LJG Unterschwarzach, Sieger SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III/SV Baustetten - Sieger SV Winterstettenstadt/SG Mettenberg, Sieger TSV Kirchberg II/SV Fischbach - Sieger FV Biberach II/SV Dettingen II, Sieger TSV Wain/SV Erolzheim - Sieger SGM Tannheim/Aitrach/TSV Kirchberg, Sieger SF Schwendi/BSC Berkheim - Sieger SV Baustetten II/SGM Altheim/Schemmerberg, Sieger FC Inter Laupheim/TSV Ummendorf - Sieger SV Eberhardzell II/SGM Rot/Haslach II, Sieger SV Schemmerhofen/ FC Mittelbiberach - Sieger SV Äpfingen/FC Wacker Biberach, Sieger VfB Gutenzell II/SV Stafflangen - Sieger TSG Achstetten II/SV Ringschnait, Sieger TSG Achstetten/SV Kirchdorf - Sieger FV Rot/SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II.

Bezirkspokal Frauen

1. Runde (Mittwoch, 9. September): SGM Dettingen - SGM Bellamont II, TSV Warthausen II - FC Wacker Biberach, TSV Warthausen - TSV Hochdorf, SV Reinstetten II - SV Mietingen, SV Laupertshausen - SGM Baltringen (Freilose: SV Alberweiler II, SV Burgrieden, SV Mietingen II).