Betrunkener fährt Polizistin an und verletzt sie schwer

In Mittelbiberach hat am Donnerstag ein 59-Jähriger zwei Menschen angefahren. Der Mann stand laut Polizeibericht unter Alkoholeinwirkung.

Gegen 12 Uhr befand sich eine Polizeistreife bei der Aufnahme eines Unfalls in der Waldhofer Straße. Der 59-jährige Fahrer des Renault fuhr gleichzeitig die abschüssige Waldhofer Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor Biberacher Straße stand eine Polizeibeamtin mit einem 61-Jährigen am Fahrbahnrand. Der Fahrer des Renault erfasste die Polizistin mit Fahrzeugfront. Die Frau geriet auf die Motorhaube und wurde von dort zu Boden geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige wurde von dem Renault noch gestreift und erlitt leichte Verletzungen.

Der 59-jährige Unfallverursacher war betrunken. Dies bestätigte der Alkoholtest. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.