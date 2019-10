Betrüger geben sich als Polizisten aus

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die in den Abendstunden des Montags verstärkt aufgetreten ist. Die Schwerpunkte lagen nach Angaben des Polizeipräsidiums in Mittelbiberach, im Stadtgebiet von Ulm und in Blaustein. Die Anrufer gaben sich als falsche Polizisten aus, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Wer solche Anrufe erhält, solle das Telefonat umgehend selbst beenden und anschließend selbst die 110 wählen, teilt die Polizei mit.