Die Sanierung der Winkelstraße war ein großes Straßenprojekt in Mittelbiberach. Um das geht es bei der Sitzung des Gemeinderats Mittelbiberach am Montag, 5. Februar, um 16.30 Uhr. Da in der Sitzung die Bauarbeiten in der Winkelstraße abgenommen werden, trifft sich das Gremium vor Ort an der Kreuzung Winkelstraße/Bachgasse. Auf der Tagesordnung steht außer der Winkelstraße lediglich noch der Punkt Sonstiges.