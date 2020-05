Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer gestanden, der am Samstag in Mittelbiberach unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Die Beamten kontrollierten den 56-Jährigen gegen 23.25 Uhr in der Schlossstraße. Dabei stellten sie Anzeichen von Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Er muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Die Polizei fertigte eine Anzeige.