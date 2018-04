Ein Auffahrunfall hat am Mittwoch in Mittelbiberach eine Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, war ein Opel kurz vor acht Uhr in der Biberacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die Fahrerin wollte in den Schönbucher Weg abbiegen. Dazu bremste sie ab. Hinter ihr fuhr ein Renault mit einem Anhänger. Der 61-Jährige bemerkte den Opel zu spät und krachte ihm ins Heck. Dabei wurde die Opelfahrerin verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 44-Jährige in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen holte sie ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 5000 Euro.