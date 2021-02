Der Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin hat sich am Montag in Mittelbiberach bei einem Unfall überschlagen. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei.

Die 31-Jährige fuhr gegen 1.45 Uhr von Biberach in Richtung Mittelbiberach. Kurz vor dem Ortseingang kam sie nach Polizeiangaben von der Fahrbahn ab. Mit ihrem Auto streifte sie mehrere Bäume, eine Laterne, das Ortsschild und einen Bildstock, der Wagen überschlug sich und kam wieder auf der Straße zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnte sich die Fahrerin selbst befreien. Der Rettungsdienst brachte sie mit – wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt – „eher schweren Verletzungen“ in ein Krankenhaus. Dort musste sie eine Blutprobe abgeben, weil sie unter Alkoholeinwirkung stand. Die Feuerwehren Biberach und Mittelbiberach waren im Einsatz. An der Unfallstelle war etwa 170 Meter langes Trümmerfeld entstanden. Bis zur Bergung des Autos und der Reinigung der Fahrbahn wurde der Straßenbereich voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Den Fremdschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.