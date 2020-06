Auto prallt wegen Katze gegen Hauswand

Eine 20-jährige Fahrerin hat am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Industriestraße in Mittelbiberach die Kontrolle über ihren Jeep verloren und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Das teilt sie Polizei mit.

Dort prallte sie gegen die Hauswand einer Bäckerei. Die Fahrerin gab an, einer Katze ausgewichen zu sein, die die Fahrbahn querte. Die junge Frau wurde nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Am Gebäude entstand geringer Schaden, am Jeep einer von etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei. Außer Polizei waren ein Rettungswagen und die Feuerwehr Mittelbiberach an der Unfallstelle.