Auswärtsniederlage für TCM-Herren 65

Im zweiten Saisonspiel haben die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach auswärts beim FC Germania Bargau (bei Schwäbisch Gmünd) in der Oberligastaffel erneut eine 2:4-Niederlage hinnehmen müssen. Schon vor der Partie hatte sich der TCM nicht viele Chancen ausgerechnet, da die gegnerischen Spieler durchweg in höheren Leistungsklassen eingestuft sind. Zudem konnte Mittelbiberachs Nummer eins, Josef Müller, wegen einer Verletzung nur im Doppel spielen.

Somit bekleidete Wolfgang Schröder die Position an der Spitze. Er hielt gut dagegen, verlor jedoch (2:6,4:6). Anton Rapp (2) punktete derweil für den TCM im Match-Tiebreak (6:1, 1:6, 10:3). In den letzten beiden Einzeln hatten dann Manfred Welser (3/3:6, 1:6) und Roland Braun (4/0:6, 0:6)jeweils das Nachsehen. Das TCM-Doppel Josef Müller/Wolfgang Schröder gewann klar in zwei Sätze (6:1, 6:1), während sich Anton Rapp/Manfred Welser geschlagen geben mussten (4:6, 2:6). Durch die 2:4-Niederlage rutschte der TCM auf den vorletzten Tabellenplatz.

Das nächste Spiel bestreitet Mittelbiberach am Mittwoch, 6. Juli (11 Uhr), beim ebenfalls noch sieglosen TC Ravensburg.