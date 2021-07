Auswärtsniederlage für TCM-Herren 65

Eine 2:4-Auswärtsniederlage beim TC Meckenbeuren-Kehlen haben die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach in der Oberligastaffel hinnehmen müssen. Diese war die erste der Saison und kam nach TCM-Angaben nicht überraschend, da der Gegner seine Spiele bisher deutlich gewonnen hatte und überzeugender Spitzenreiter ist.

Nach den Niederlagen von Josef Müller (1:6, 2:6), Wolfgang Schröder (1:6, 4:6) und Manfred Welser (3:6, 4:6) sowie dem Sieg von Anton Rapp (6:4, 7:5) lag der TCM nach den Einzeln mit 1:3 zurück. Den zweiten Punkt für die Gäste erreichte das Doppel eins, Wolfgang Schröder/Josef Müller (6:3, 3:6, 10:8). Anton Rapp/Walter Schmid waren derweil chancenlos (0:6, 0:6).

Zum letzten Saisonspiel wird am Mittwoch, 28. Juni (11 Uhr), in Mittelbiberach der TC Mochenwangen erwartet. Zwei Mannschaften steigen aus der Klasse ab, die Gäste sind Vorletzter. Mittelbiberach sollte diese Partie gewinnen, um den Verbleib in der Oberligastaffel auch im nächsten Jahr sicher zu haben.