Auftaktniederlage für TCM-Herren 65

Die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach haben zum Start der neuen Saison in der Oberligastaffel gegen den TC Leutkirch eine Niederlage hinnehmen müssen. Der TCM verlor mit 2:4.

Mittelbiberach Nummer eins, Josef Müller, kämpfte nach dem Verlust des ersten Satzes (6:7) mit einer Knieverletzung und musste Durchgang zwei daher schnell mit 0:6 abgeben. Manfred Welser unterlag nach TCM-Angaben gegen einen starken Gegner in zwei Sätzen (0:6, 2:6). Für Wolfgang Schröder (Nummer 2 des TCM) ging es nach verlorenem ersten und gewonnenem zweite Satz (3:6, 6:4) in den Match-Tiebreak, den er verlor (9:11). Das gleiche Schicksal ereilte Anton Rapp (3). Der Match-Tiebreak verzögerte sich einige Zeit, da eine längere Regenpause den Spielbetrieb nicht ermöglichte. Letztlich setzte sich Rapp dann durch (6:2, 6:7, 11:9). Somit lagen die Leutkircher mit 3:1 vorn.

Die Hoffnung auf eine Wende zum Positiven für den TCM schwand danach schnell dahin. Das Doppel Wolfgang Schröder/Alfred Müller unterlag in zwei Sätzen (2:6, 1:6). Das zweite Mittelbiberacher Doppel, Anton Rapp/Manfred Welser, gewannen den ersten Satz mit 6:4, Durchgang zwei ging mit 2:6 an den Gegner. Den Match-Tiebreak gewann das TCM-Duo schließlich mit 10:4 und so konnte Mittelbiberach noch einen Achtungserfolg verbuchen.

Bereits kommenden Mittwoch, 29. Juni (Spielbeginn: 11 Uhr), reist der TCM zum FC Germania Bargau (bei Schwäbisch Gmünd). Die Gastgeber besiegten zum Auftakt den TC Ravensburg deutlich mit 5:1.