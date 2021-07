Auftakterfolg für TCM-Herren 65

Die Tennis-Herren 65 des TC Mittelbiberach haben einen Auftakterfolg beim TC Langenargen II in der Oberligastaffel gelandet. Der Aufsteiger gewann mit 4:2.

Nach den Einzeln stand es 2:2 und 5:5 nach Sätzen. Mittelbiberachs Nummer eins, Josef Müller, benötigte den Match-Tiebreak um sich durchzusetzen (4:6, 6:4, 10:8). TCM-Mannschaftsführer Wolfgang Schröder musste eine glatte Niederlage hinnehmen (1:6, 0:6), die laut Mitteilung nicht dem Spielverlauf entsprach, da etliche Aufschlagspiele über Einstand ging. Seine lange Siegesserie setzte Anton Rapp an Position drei fort. Er siegte ungefährdet in zwei Sätzen (6:1, 6:3). Manfred Welser musste in den Match-Tiebreak, in dem sein Gegner letztlich die Nase vorn hatte (4:6, 6:4, 5:10).

Die Entscheidung musste in den Doppel fallen. Die Partie von Josef Müller/Wolfgang Schröder ging in den Match-Tiebreak, den beide gewannen (6:2, 6:7, 10:6). Anton Rapp/Roland Braun siegten klar (6:2, 6:0) und so war der 4:2-Auftakterfolg perfekt.

Am Mittwoch, 7. Juli, steht die nächste Begegnung in Mittelbiberach an (Spielbeginn 11 Uhr). Gegner ist dann der TC Ravensburg I, der ebenfalls die erste Begegnung gegen den TC Mochenwangen für sich entschied.