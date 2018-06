Im ersten Rundenspiel der Tennis-Verbandsstaffel haben die Herren 60 des TC Mittelbiberach zu Hause gegen den TSV Berghülen I einen 4:2-Sieg gelandet. Dieser Erfolg gegen einen Mitfavoriten in dieser Gruppe war mit Blick auf die kommenden Begegnungen sehr wichtig.

Bereits nach den Einzeln lag der Gastgeber bei heißen Temperaturen mit 3:1 in Front. Die Nummer eins des TCM, Josef Müller, musste jedoch die Überlegenheit des Gegners anerkennen (4:6, 0:6). Wolfgang Schröder musste nach 6:2 und 3:6 in den Match-Tiebreak. Diesen Krimi gewann er nach einem 5:9-Rückstand noch mit 11:9. Anton Rapp spielte gewohnt sicher und ruhig. Sein Zweisatzerfolg (6:4, 6:2) war verdient. Auch Mittelbiberachs Nummer vier, Manfred Welser, ließ nichts anbrennen und gewann mit 7:5 und 6:0.

In den Doppeln überzeugten Josef Müller/Wolfgang Schröder und gewannen ungefährdet mit 6:1 und 6:4. Das zweite TCM-Doppel mit Roland Braun/Alfred Müller musste den technisch besseren Gästen den Sieg überlassen und verlor mit 2:6 und 1:6.

Sollte der TC Mittelbiberach die nächste Begegnung am Samstag, 23. Juni, in Dellmensingen auch gewinnen, dann könnte sich der TCM in der oberen Tabellenregion festsetzen.