Auflösung des MGV „Sängerlust“ ist beschlossen

Jahrzehnte lang haben sie sich engagiert, bis zuletzt gekämpft und doch verloren. Trotz aller Bemühungen: Den Männergesangverein „Sängerlust“ Mittelbiberach gibt es nicht mehr. Die 21 anwesenden Mitglieder stimmten bei der Generalversammlung (GV) für eine Auflösung. Damit geht eine Ära von 159 Jahren Chorgesang in Mittelbiberach zu Ende.

Nach der Begrüßung durch Vorstand Vinzenz Kehrle gedachte die GV der verstorbenen Vereinsmitglieder der letzten zwei Jahre. Wie ein roter Faden zog sich der Tagesordnungspunkt „Abstimmung über die Auflösung“ durch alle Berichte. Mit Traurigkeit und Bedauern in der Stimme erklärte Vinzenz Kehrle im Vorstandsbericht, dass der Verein an einem Punkt angelangt sei, „an dem die Auflösung unseres traditionsreichen Vereins gekommen ist“. Das Problem sei die Überalterung und die Besetzung der Ämter für Funktionsträger.

Nach den pandemiebedingt kurzen Berichten von Chorleiter Joachim Rampf, Schriftführer Edwin Schmid, Kassier Werner Jeggle und Kassenprüfer August Schmid nahm Bürgermeister (BM) Florian Hänle die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Über die Vereinsauflösung wurde in geheimer Wahl abgestimmt. Für die Auflösung ist eine Dreiviertelmehrheit der Mitglieder notwendig. Florian Hänle und Peter Schewe zählten die Stimmen. Ergebnis: 19 Sänger votierten für eine Auflösung und zwei waren dagegen. Die Auflösung war somit beschlossen. Nach diesem Beschluss befindet sich der Verein in Liquidation und wird von Liquidatoren abgewickelt. Die GV wählte Hermann Branz, Werner Jeggle und Vinzenz Kehrle als Liquidatoren. „Das Vermögen geht an die Gemeindekasse und wird zweckbestimmend für kulturelle, musikalische Zwecke verwendet“, erklärte BM Hänle. Die Vereinsfahne der „Sängerlust“ finde im Rathaus zudem einen würdigen Platz.

Mittelbiberacher Sänger sind weiterhin gefragt: „ Der Katholische Kirchenchor Mittelbiberach ist knapp besetzt und ausbaufähig“, sagte Sabine Birk vom Kirchenchor und lud sangeswillige Sänger ein, im Chor mitzusingen. Auch ein anderer Männerchor habe über die Zeitung von der bevorstehenden Auflösung erfahren und um Sänger der „Sängerlust“ Mittelbiberach geworben, verriet Vorstand Kehrle.

Bei der GV wurden langjährige und verdiente Mitglieder vom Vizepräsidenten des Oberschwäbischen Chorverbandes Erwin Gering geehrt.