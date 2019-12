Arabische Nacht und Jungs auf dem Schwebebalken

In der ausverkauften Halle herrschte gespannte und freudige Erwartung, was der Abend wohl bringen würde. Der Musikverein Mittelbiberach unterstützt den Nikolausball jedes Jahr, so auch dieses Mal. Nach den Begrüßungen von Pfarrer Wunibald Reutlinger und Pfarrer Jaison George sowie der Rede des Vorsitzenden Max Martin ging es direkt los.

Die Jugendgruppe von Karin Rösler entführte die Gäste in eine andere Welt und turnte die „Arabische Nacht“. Die mitreißende Musik holte die Zuschauer direkt ab und zog sie in ihren Bann. Die Choreografie war sehr anspruchsvoll und wurde von den jungen Turnern glänzend gemeistert. Mit den neuen Kostümen wurde diese Nummer in Szene gesetzt. Im Anschluss gab es die nächste neue Choreografie. Mit Schwarzlicht und fluoreszierenden Kostümen kam ein Gefühl von 1001 Nacht auf. Das Zusammenspiel von Turnelementen, Licht und Kostümen war grandios und das Publikum begeistert davon.

Weiter ging es mit dem Jongleur Moritz Rosner. Moritz kommt aus dem benachbarten Bad Saulgau und freute sich über die Gelegenheit, in der Heimat aufzutreten. Der junge Künstler überzeugte und ließ sein Publikum staunend zurück. Er hielt sechs Keulen gleichzeitig in der Luft, zu Recht hält er mehrere Weltmeistertitel. Danach war „Jumping Fitness“ aus Aulendorf an der Reihe. Die Schneefrauen auf dem Sporttrampolin hätten eigentlich schmelzen müssen, so intensiv war der Auftritt.

Schwebebalken als Laufsteg

Nach der Pause ging es flott weiter. Die Mibi-Girls hatten sich extra für das Jubiläum zusammengetan und eine flotte Turnnummer einstudiert. Die Jungs hatten sich als Barbie verkleidet und nutzten den Schwebebalken als Laufsteg. Untermalt wurde das Ganze durch den Hit „Girls Girls Girls“. Hier gab es viele Lacher im Publikum. Anschließend kam dann für viele Gäste wohl der Höhepunkt des Abends mit dem Auftritt der Hauptkerle. Die kurzweiligen und unterhaltsamen Auszüge aus dem Programm brachten das Publikum einige Male zum Lachen.

Den Abschluss bildete der Vereinsrat mit den Übungsleitern. Hier wurde ein Auszug aus „Dancess“ gezeigt. Eine Mischung aus Tanz und Cardiosport, was in dieser Form auch beim FC angeboten wird.

Der Abend wurde abgerundet durch die Ausgabe der Tombolapreise sowie den Kuchen. Der runde Geburtstag des Nikolausballs wurde anschließend noch ausgiebig in der Bar gefeiert. DJ Markus sorgte dabei für gute Stimmung auf der Tanzfläche. Wie der Verein bekannt gibt, waren an dem Fest rund 120 ehrenamtliche Helfer mehr als vier Tage beschäftigt.