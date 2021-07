83-Jähriger stirbt nach Sturz von Leiter

Nach einem schweren Sturz von einer Leiter ist ein 83-Jähriger aus Mittelbiberach am Dienstag verstorben.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 17.15 Uhr auf seiner Leiter, um Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses durchzuführen.

Leiter rutscht weg

Ersten Erkenntnissen zufolge muss die Leiter weggerutscht sein, sodass der 83-Jährige etwa drei Meter in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er in den Abendstunden.