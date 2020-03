Leichte Verletzungen hat sich eine 21-Jährige am Sonntag bei Mittelbiberach zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gegen 16.15 Uhr zwischen Stafflangen und Mittelbiberach unterwegs. Sie kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Acker.

Dort blieb ihr Pkw auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Auch die Feuerwehren aus Biberach und Stafflangen waren an der Unfallstelle.