18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen Mitternacht in Mittelbiberach ein von einer Polizeistreife angehalten worden. Er war bereits zuvor schon in Biberach durch sein Fahrverhalten aufgefallen.

Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der junge Mann unter Drogen steht. Ein Test ergab eine positive Reaktion auf THC. Er musste sein Auto stehen lassen. Es folgte eine Blutentnahme in der Klinik. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung kommt auf den Mann ein Bußgeld zu und er muss um seinen Führerschein bangen.