Zwölf Teams präsentieren sich und ihr Programm im Wettbewerb

Der zweite Showdance Cup in der Sporthalle Baltrinen hat nach drei Jahren Pause mehrere hundert Zuschauer und Fans regelrecht mitgerissen und begeistert. Rund 140 aktive Tänzerinnen und Tänzer zeigten ihr Können und stellten sich dem Urteil der hochkarätig besetzten Jury.

Zu den Juroren zählte Barbara Moll aus Schwendi. Sie ist Expertin unter anderem für Street Dance sowie Hip Hop und verfügt über langjährige Erfahrung als Trainerin. Mit dabei war ebenso Marco Ficociello aus Leutkirch. Er ist absoluter Spezialist in Breakdance und Hip Hop. Er konnte schon mehrere nationale und internationale Titel für sich verbuchen. Außerdem arbeitete er choreographisch bereits mit Justin Timberlake und Beyoncé zusammen. Tamara Scharl ist Oberkampfrichterin beim Turngau Ulm. Sie bringt langjährige Erfahrung in Modern Dance und Hip Hop mit und ist bekannt für ihren sicheren Detailblick. Komplettiert wurde die Runde durch Philipp Vorhauer aus Baltringen. Er ist Rock’n Roll-Wertungsrichter. Darüber hinaus konnte er auf Bundes- und Landesebene schon mehrere Platzierungen im Rock’n Roll erreichen. Auch er verfügt über langjährige Erfahrung im Showtanz.

Die Tänzerinnen von OldbutGold (TV Uhingen) überzeugten die Jury mit ihrer Darbietung und wurden auf Platz 1 gewählt. Auf Platz 2 rangierten die Tänzerinnen der Crazy Girls (TSV Regglisweiler), dicht gefolgt von den Upreds (SV Oberroth) auf Platz 3.

Daneben war das Publikum in der Pflicht. Im Rahmen eines schriftlichen Votings konnte jeder Besucher drei Stimmen in der Kategorie Tanz und eine Stimme in der Kategorie bestes Kostüm abgeben. Jury und Publikum waren sich am Ende beinahe einig. In der Publikumsbewertung lag OldbutGold (TV Uhingen) auf dem 1. Platz. Platz 2 ging an die Upreds (SV Oberroth) und Platz 3 an die Crazy Girls (TSV Regglisweiler). Auch den Kostümpreis konnten die Crazy Girls (TSV Regglisweiler) abräumen.

Im Anschluss an die Prämierung und die Verleihung der durch Sponsoren gestifteten Geldpreise startete die Dance Night für jedermann. Bei guter Partylaune wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert. Organisator Philipp Vorhauer zeigte sich sehr zufrieden: „Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt!“ Zukünftig soll der Dance Cup in Baltringen zur Tradition werden und einmal jährlich stattfinden.