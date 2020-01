Wo Haie im Molasse-Meer schwammen

Der Steinbruch am Kodlesberg („Kodisch“) bei Baltringen ist in die Liste der Nationalen Geotope der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen worden. Darüber informierte Bürgermeister Robert Hochdorfer den Gemeinderat.

Eine entsprechende Urkunde ist dem Rathaus Mietingen zugegangen, ausgestellt von der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien (AGG) in Clausthal-Zellerfeld. Der Steinbruch bei Baltringen wurde nach Angaben des Präsidenten und des Geschäftsführers der Akademie aus einer Liste von Neuvorschlägen ausgewählt.

Mit dieser Auszeichnung werde den bisher 77 Objekten in Deutschland ein weiteres hinzugefügt, heißt es in einem Schreiben an Bürgermeister Hochdorfer. Sinn der Auszeichnung sei, eine breite Öffentlichkeit auf die Naturschätze Deutschlands aufmerksam zu machen „und somit das Bewusstsein für das geologische Erbe unseres Landes zu fördern“. Die Erfahrung lehre, dass eine solche Aktion „sehr positiv in Presse und Fernsehen aufgenommen“ werde. Mit dem Einverständnis der Aufnahme in die Liste der Nationalen Geotope verpflichte sich die Gemeinde, „das Objekt zu pflegen, auszuweisen und der Öffentlichkeit zugänglich zu halten“. Die Prämierung erfolgt auf zehn Jahre; danach, so heißt es in der Information an Hochdorfer, „wird der Zustand des Geotops überprüft und erneut zertifiziert“.

Betritt man den Steinbruch bei Baltringen von der Grillstelle her, steht man nach wenigen Schritten vor einer ockerfarbenen Wand. Diese rund 20 Meter hohe Wand ruht auf einer andersartigen, etwa zwei Meter mächtigen Muschelsandsteinschicht. Die Wand aus lockerem Sand öffnet ein Fenster mit Blick auf die Landschaft hier vor rund 18 Millionen Jahren. Man erkennt ein rätselhaftes Gewirr von Sandschichten, die nicht immer parallel verlaufen. Aufschluss geben Schautafeln. „Eine Wand ist wie ein Buch“, heißt es da. „Man liest es allerdings von unten nach oben.“ Die Wand erzählt von einem Meer, von Gezeiten, von Ebbe und Flut, die ihre Spuren hinterließen. Und sie erzählt vom Watt des einstigen Molasse-Meeres. Manches erinnert dabei an den letzten Nordseeaufenthalt.

Einen geologischen Lehrpfad hat der Verein „Baltringer Haufen – Freunde der Heimatgeschichte“ hier eingerichtet. In leicht verständlicher Sprache und mit anschaulichen Illustrationen wird auf Schautafeln vom Werdegang dieser Wand erzählt. Spannend ist es, etwas über den zwei Meter mächtigen Muschelsandstein auf der Basis der Wand zu erfahren. Diese Schicht ist scharf abgegrenzt zum darüber liegenden Abschnitt. Die Ablagerungen sind eher grobkörnig und stark verfestigt. Im Gegensatz zu den Deckschichten wimmelt es hier von Fossilien. Sie legen Zeugnis ab vom Leben im einstigen Molasse-Meer. Man findet Reste von Schnecken, Sägefischen, Krokodilen und Delfinen, vor allem aber von Haien aller Art. Die Haifischzähne waren so berühmt, dass selbst Goethe sie hier angeblich sammeln ließ.

Und sie weckten die Neugierde von Josef Probst (1823 - 1905), Pfarrverweser in Schemmerberg und leidenschaftlicher Geologe und Paläontologe. Er sprach als Erster von Meeresablagerungen und erforschte sie. Baltringen wurde Namensgeber dieser Schicht. Jahrhundertelang diente der Stein als Baumaterial: Baltringer Sandstein. Der mühselige Abbau sicherte die Existenz so manches Kleinbauern. Den Baustein findet man auch heute noch an vielen Gebäuden ringsum, beispielsweise am Kulturhaus. Das Ulmer Münster ruht teilweise auf Baltringer Sandstein. Im Steinbruch Kodlesberg und in weiteren Steinbrüchen wurde einst das Baumaterial mühselig gewonnen.

Vor etlichen Jahren wurde der Steinbruch von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München aufgrund der Homepage der Baltringer Heimatfreunde wiederentdeckt. Wissenschaftliche Arbeiten wurden verfasst, es finden regelmäßige Exkursionen statt. Dank der engen Zusammenarbeit mit der Uni entstand der geologische Lehrpfad „Wattwanderweg“.

„Das ist etwas Besonderes“

Über das neue Nationale Geotop in der Gemeinde Mietingen hat SZ-Mitarbeiter Franz Liesch mit Bürgermeister Robert Hochdorfer gesprochen.

SZ: Herr Hochdorfer, der Steinbruch Kodlesberg bei Baltringen wurde von der Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien zum Nationalen Geotop der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Freuen Sie sich über die Auszeichnung?

Hochdorfer: Ja, das ist etwas Besonderes, weil in Deutschland nur wenige geologisch außergewöhnliche Orte ausgezeichnet wurden. Der Steinbruch hat den Pfarrer Dr. Josef Probst vor über 120 Jahren auf den revolutionären Gedanken gebracht, dass Baltringen einmal an einem Strand gelegen haben muss. Die Sandsteinschichten geben interessante Einblicke in die Erdgeschichte, und wir brauchen dafür nicht einmal weit zu fahren.

Hat die Heraufstufung des Steinbruchs Kodlesberg Auswirkungen auf die Selbstdarstellung der Gemeinde?

Wir werden auf den Geotop hinweisen und dürfen dazu das Logo der Akademie verwenden. Allerdings hat der Baltringer Haufen ja schon die Beschilderung des Steinbruchs gemacht – und sogar Tafeln entlang eines Wanderwegs bis Mietingen aufgestellt. Das Thema der Sandsteinschichten ist somit anschaulich aufgearbeitet und toll dargestellt, so dass wir da schon gut versorgt sind.

Die Gemeinde geht mit dieser Auszeichnung auch gewisse Verpflichtungen ein, etwa die Pflege, Beschilderung und Zugänglichmachung des Steinbruchs. Gibt es schon Überlegungen, diesbezüglich etwas in die Wege zu leiten?

Der Steinbruch ist in Privatbesitz, wird aber vom Baltringer Haufen verwaltet. Das soll weiterhin so sein: Entsprechend der Auflage bei der Auszeichnung der Akademie für Geowissenschaften wird das Gelände zugänglich bleiben. Alles Weitere bespreche ich zunächst mit dem Verein.