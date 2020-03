Weshalb das Feuerwehrhaus in Baltringen deutlich teurer wird

Die ersten Aufträge zum Rathaus-Neubau in Mietingen können erteilt werde. Nach dem Kreismusikfest Anfang Mai soll der Startschuss für die Bauleute fallen.

Das Ergebnis der Ausschreibung für Rohbau, Gerüstbau und Aufzüge fällt für die Gemeinde Mietingen sehr erfreulich aus. Statt der kalkulierten Kosten in Höhe von 1 221 411 Euro fallen nur 1 046 530 Euro an. Kostenersparnis für den Gemeindesäckel: rund 175 000 Euro.

Zu verdanken ist die Ersparnis vor allem dem starken Wettbewerb beim Rohbau. Sieben Firmen reichten für dieses Gewerk Angebote ein. Es umfasst Erdarbeiten, Gründung, Entwässerung, Schächte und Rohre sowie den Rohbau selber mit Mauerwerk und Stahlbetonarbeiten mit Sichtbeton in den WCs und Treppenanlage. Der Auftrag geht auf Vorschlag des Architekturbüros Muffler und Beschluss des Gemeinderates zum Angebotspreis von 916 380 Euro an die Maselheimer Firma Härle. Hingegen kommt der Gerüstbau dem Steuerzahler etwas teurer. Hier waren Ausgaben in Höhe von knapp 40 000 Euro geschätzt worden. Mit knapp 59 000 Euro schlägt dieser Auftrag jetzt zu Buche. Nur zwei Firmen hatten Angebote eingereicht. Das Rennen machte die Firma Bärtle in Ochsenhausen. Begründet wurde die Diskrepanz zwischen Kostenschätzung und Angebot mit erhöhtem Aufwand und guter konjunktureller Lage.

Etwas unterhalb der Kostenschätzung liegen die Ausgaben für die Aufzugsanlagen. Hier hatte das Büro Muffler etwa 76 000 Euro kalkuliert. Der Auftrag geht jetzt für etwas über 71 000 Euro an die Firma Brobeil in Dürmetingen. Vier Unternehmen hatten sich um den Auftrag bemüht. Die Ausschreibung fand Ende Januar statt, die Submission Mitte Februar. Die Angebote wurden vom Architekturbüro Muffler überprüft.

Eine Serie weiterer Vergaben soll bei der Sitzung des Gemeinderates Ende des Monats über die Bühne gehen. Der Vorschlag des Architekturbüros Muffler, den Rathausneubau um 1,5 Meter weiter von der Kirchstraße weg zu rücken, fand die Zustimmung im Rat. Das gilt auch für die vorgesehene Änderung bei der Wärmequelle für das Bauwerk. Das soll nicht mehr, wie angedacht, Grundwasser sein, sondern Erdwärme. Dazu seien fünf Bohrungen bis in eine Tiefe von 128 Meter notwendig, erklärte Hochdorfer. Eine Kostensteigerung sei mit dieser Veränderung nicht verbunden.

Hiobsbotschaften gab es hingegen bei der Preisentwicklung des Feuerwehrhauses Baltringen. Architekt Schulz aus Sulmingen musste die schlechten Nachrichten selber verkünden und vertreten: Kostenüberschreitung in Höhe von 110 000 Euro beim Rohbau. Grund für die Fehlkalkulation: eine Bodenuntersuchung war nicht durchgeführt worden. Der Aushub für die Bodenplatte brachte es dann an den Tag: die Humusschicht war sehr viel mächtiger als gedacht. Die Masse an Bodenaushub verfünffachte sich in etwa. Hochdorfer sprach von „gigantischen Kosten.“ Unverständnis und deutliche Verärgerung hatte die Nachricht bei den Räten zur Folge. „Ich kann das nicht verstehen“, sagte Paul Birk. Die Vorgehensweise sei „abenteuerlich“, urteilte Wilhelm Perrevort. Peter Eiberle: „Wir hätten nach Einsparungen suchen können, wenn wir das gewusst hätten.“ Hochdorfer versuchte zu beschwichtigen, indem er relativierte: das Gesamtpaket an Kosten für den Feuerwehr-Neubau sehe nicht so schlecht aus. Die Feuerwehrleute wollen bei den Außenanlagen selber mit anpacken, um Kosten zu sparen. Nach Angaben von Architekt Schulz sind die Installationen, Innenausbau, Estrich ausgeführt, der Außenputz in Angriff genommen. Sorge bereite das Dach, es gebe Hinweise, dass es nicht dicht sei und Wasser eindringe. Das soll noch genauer untersucht werden. Verschoben wurde der Beschluss über die Anschaffung der Funktechnik. Dieser Auftrag soll erst einmal ausgeschrieben werden, mit Mehrkosten ist zu rechnen.

Im Übrigen standen auch beim Feuerwehrhaus Vergaben an, und zwar sieben an der Zahl. In allen Gewerken wurden nach Angaben von Bürgermeister Hochdorfer genügend Angebote eingereicht, sodass eine Wettbewerbssituation gegeben sei. Der Kostenrahmen würde gewahrt, konnte Hochdorfer erklären. Die Gewerke umfassen Maler-, Fliesen-,Bodenbelags-,Trockenbau-,.Schlosserarbeiten sowie Trennwände. Bis August soll das neue Feuerwehrhaus voraussichtlich fertiggestellt sein. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 1 308 850 Euro, die Kostenschätzung lautete 1 197 450 Euro, teilte das Rathaus auf Anfrage mit.