Wasserverband bekommt neue Aufgaben

Beraten und beschließen in der Corona-Krise, das hat der Gemeinderat Mietingen bei seiner ersten Sitzung nach einer langen, pandemiebedingten Sitzungspause erlebt. Erwartungsgemäß tagte man in der Mehrzweckhalle. In Rechteck waren Tische und Stühle aufgestellt, und das in angemessenem Abstand. Die Gemeinderäte mussten die Stimme schon ein wenig anheben, um alle Anwesenden akustisch zu erreichen, denn es waren auch Zuhörer da, – diese saßen ganz nahe an der Bühne, gegenüber die Verwaltung. „Wir testen noch ein bisschen“, sagte Bürgermeister Robert Hochdorfer.

19 Personen in der Gemeinde seien vom Corona-Virus infiziert worden, gab Hochdorfer bekannt. Bei 88 Bürgern sei Quarantäne angeordnet worden. Der Website der Gemeinde bescherte die Situation Rekorde: „Wir hatten noch nie so viele Besucher auf der Gemeindeseite.“

Bald jährt sich die Überflutungskatastrophe des Frühsommers 2016. Jetzt wurden wichtige Weichen gestellt, um die Gefahren, die von der Dürnach und vom Saubach ausgehen, zu bannen. Die Antwort auf diese Risiken ist der Bau vom Hochwasserrückhaltebecken. Da mehrere Gemeinden davon betroffen sind, kann man das auch nur gemeinsam schultern. Die betroffenen Kommunen außer Mietingen sind: Ochsenhausen, Biberach, Maselheim und Laupheim.

Ein Zusammenschluss dieser Kommunen existiert bereits, das ist der Wasserverband Rottumtal. Vor langer Zeit verwirklichte Maßnahme ist das Hochwasserrückhaltebecken Goppertshofen. Dieses soll vor Hochwasser von der Rottum schützen. Es existiert auch seit Anbeginn eine Kostenaufteilung unter den Kommunen, durch welche die Rottum fließt.

Da lag es bereits vor vier Jahren nahe, diesem Wasserverband den Hochwasserschutz von Dürnach und Saubach zur Aufgabe zu machen – eine Mammutaufgabe. Denn nicht weniger als insgesamt fünf Hochwasserrückhaltebecken erwiesen sich nach den umfangreichen Untersuchungen des Ingenieurbüros Rapp und Schmid Infrastrukturplanung (RSI) als notwendig. Es ist ein großer Vorteil, wenn die Gemeinden diese große Herausforderung in einem Wasserverband bewältigen: Es kann beim Bau mit Fördermitteln vom Land in Höhe von 70 Prozent der Gesamtkosten gerechnet werden. Allein beim größten Projekt, dem Hochwasserrückhaltebecken „Zum Stein“ bei Wennedach belaufen sich die geschätzten Kosten auf 2,1 Millionen Euro.

Der Gemeinderat Mietingen zeigte sich mit dieser Ausweitung des Aufgabenfeldes des Wasserverbandes Rottumtal ohne Gegenstimme einverstanden. Somit verlagert sich die Aufgabe des Wasserverbandes von der Rottum zu Dürnach und Saubach. Je nach Fläche im Einzugsgebiet von Dürnach und Saubach und Einwohnerzahl berechnet sich der Kostenanteil.

Am stärksten trifft es die Gemeinde Maselheim mit fast 45 Prozent. Es folgen Ochsenhausen (nur Wenndach und Mittelbuch) mit gut 19 Prozent, Biberach (nur Ringschnait und Bronnen) mit rund 18 Prozent, Mietingen (nur Baltringen) mit 13,5 Prozent sowie Laupheim (nur Dürnachhöfe) mit gut 4 Prozent. Da die Gemeinde Mietingen mit Rottum, Dürnach und Saubach beim umstrukturierten Wasserverband dabei ist, wird das Rottumdorf künftig Sitz des Verbandes. Bisher war es Ochsenhausen.

Die geänderte Satzung des Wasserverbandes wurde vom Gemeinderat gebilligt. Er trägt auch weiterhin den Namen „Wasserverband Rottumtal“. Den geplanten Änderungen muss die Verbandsversammlung mit einer Zweidrittel-Mehrheit zustimmen, um in Kraft zu treten. In Zukunft sollen Bekanntmachungen nicht mehr in der Lokalpresse, sondern im Internet verbreitet werden.