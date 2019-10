Einen Vortrag zum Thema „Trotz lass nach!“ bietet das Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus in Baltringen im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung am Dienstag, 22. Oktober, an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus, in der Breite Straße in Baltringen. Den Vortrag hält Referentin Gertrud Menz. Sie ist Elternberaterin frühe Kindheit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.