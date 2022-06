Vorstandswechsel beim HHV Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag nach Ostern fand die Generalversammlung des Handharmonika Vereins „Spielring“ Mietingen e.V. im Sportheim Mietingen statt. Dieses Jahr stand die Versammlung ganz im Zeichen der Veränderung. Neu besetzt wurden der erste und zweite Vorstand. Nach elf Jahren gab der erste Vorsitzende Alexander Spleiß sein Amt weiter an Martin Denzel. Als zweiter Vorstand folgt nun Anke Jahr-Knuth auf Maria Schick, die seit 1976 aktiv im Verein in verschiedenen Positionen wirkte und somit verdientermaßen zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Zu berichten gab es wegen der allgemein bekannten Situation nicht viel. Allerdings lag deutlich Hoffnung und Aufbruchstimmung in der Luft, welche sicherlich auch der Vorfreude auf die kommenden Auftritte geschuldet sind. Der kameradschaftliche Ausklang des Abends stand dabei auch ganz unter diesem Stern.