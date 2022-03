Vokalensemble red mäps probt für ein Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir proben wieder!“ Diese positive Nachricht verkündete die Vorsitzende Regina Bittner kürzlich den Chorsängerinnen und -sängern. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Probenarbeit stark beeinträchtigt war und Konzerte abgesagt wurden, ermöglicht die aktuelle Entwicklung den Start in eine hoffentlich kontinuierliche Probenphase.

Chorleiter Joachim Hayd setzt auf die tröstliche Wirkung von Musik, die Hoffnung und Zuversicht vermittelt und Menschen innerlich berührt und befriedet. Angesichts der schockierenden Nachrichten, die uns derzeit alle beunruhigen, möchte er mit seinem Vokalensemble ein Zeichen für den Frieden setzen und am 10. Juli um 19 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Mietingen ein Konzert gestalten.

Zur Verstärkung des Chores dürfen sich gerne erfahrene Sängerinnen und Sänger direkt bei Joachim Hayd oder per Mail unter vorstand@red-maeps.de melden. Die Proben finden in der Regel 14-tägig am Sonntagabend in Mietingen statt. Zusätzlich muss jedes Chormitglied in der Lage sein, die eigene Stimme einzuüben und zu vertiefen. Belohnt wird dieser Einsatz mit erstklassiger Probenarbeit, herzlicher Gemeinschaft und Teilhabe an besonderen Konzerterlebnissen.