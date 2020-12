In Mietingen sind am vergangenen Wochenende vier Weihnachtsbäume gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, müssen die Unbekannten bereits am Freitag oder Samstag im Gewann Fuchshalde gewesen sein. Dort gingen sie zu einer Baumaufzuchtanlage. Laut Polizeibericht öffneten die Unbekannten den Zaun, der diese Anlage umgibt. Sie sägten vier Bäume um und nahmen sie mit. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.