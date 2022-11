„Viele Gaben. Ein Geist“ - Firmung in Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

26 Jugendliche der Gesamtkirchengemeinde Mietingen empfingen am 8. Oktober in zwei Gottesdiensten das Sakrament der Firmung. Im Gottesdienst wurde über den Heiligen Geist nachgedacht. „Wer ist er und wie ist er?“ In vielen Bildern beschreibt die Bibel und beschreiben auch Lieder und Gebete Gottes Geist. Auch die Vorbereitung im Vorfeld beschäftigte sich mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Unter anderem fand eine Radtour durch die Seelsorgeeinheit statt. Sämtliche Kirchen und Kapellen wurden so kennengelernt oder bewusster wahrgenommen und mit je einer Gabe verbunden. Domkapitular Thomas Weißhaar zelebrierte die Festgottesdienste, für die Firmvorbereitung zuständig war Gemeindereferentin Annerose Frey.