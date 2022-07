„Verzicht auf fossile Energien hat für uns eine hohe Priorität“

Die Bürgerenergiegenossenschaft Mietingen eG (BEG) hat auf ihrer Generalversammlung den Geschäftsbericht für das Jahr 2021 verabschiedet. Vorstandsvorsitzender Thilo Münch blickt auf eine nunmehr elf Jahre währende Erfolgsgeschichte. Im Interview spricht er über die Anfänge der Bürgerinitiative, das aktuelle Geschäft und zukünftige Entwicklungen.

Herr Münch, wie kam es zur Gründung der BEG?

Die Anfänge der BEG liegen im Jahr 2011. Angetrieben vom Nachhaltigkeitsgedanken wollten wir lokale Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien initiieren. Dabei haben wir uns in erster Linie auf die Photovoltaik (PV) konzentriert. Inzwischen engagieren wir uns zusätzlich im Windpark Berghülen/Schopfloch und beteiligen uns an der Genossenschaft Bürgerwerke-Energie in Gemeinschaft. Unser großes Anliegen war und ist es, Verantwortung für unsere Umwelt und somit auch für kommende Generationen zu übernehmen.

Wie ging es dann weiter?

Große Unterstützung haben wir von der EnBW erfahren. Bei der Erstellung der Satzung war der BW-Genossenschaftsverband unser erster Ansprechpartner. Die Gründung der BEG erfolgte im August 2011. Bereits im Dezember 2011 konnten wir unsere erste Anlage auf dem Dach der Sporthalle Baltringen in Betrieb nehmen. Das war ein rasanter und erfolgreicher Start. Der hier produzierte Strom wird komplett in das öffentliche Netz eingespeist.

Auf welches Projekt sind Sie besonders stolz?

In unseren Augen ist unsere Zusammenarbeit mit dem Zweckverband der Wasserversorgung Rottumgruppe ein wahres Vorzeige-Projekt: Die Photovoltaikanlage am Trinkwasserbrunnen in Baltringen produziert und liefert Strom, um das Wasser in den Hochbehälter Büschenzeil zur Versorgung der Bürger zu pumpen. Der Hochbehälter dient quasi als Puffer oder Energiespeicher. Bei gutem Wetter wird viel Wasser gepumpt, bei schlechtem Wetter entsprechend weniger. Durch intelligente Steuerung wird die bestmögliche Nutzung der eigenen Energie erreicht.

Wie beschreiben Sie die Lage im Geschäftsjahr 2021?

Schlechtes Wetter dämpfte die Geschäftsentwicklung. Trotzdem erwirtschaftete die BEG gute Erträge. Die Liquiditätslage war jederzeit sehr gut. Allen Zahlungsverpflichtungen konnte termingerecht nachgekommen werden. Die Anteile unserer 168 Genossen wurden mit drei Prozent verzinst. Grundsätzlich ist es unser Ziel, diesen Ausschüttungsprozentsatz stabil zu halten.

In wie weit wirken sich die aktuellen Krisen auf Ihre Arbeit aus?

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2021 alle Aktivitäten verändert. Die persönlichen Kontakte zu Kunden und Lieferanten mussten auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem haben wir nahezu alle internen Sitzungen online abgehalten. Einen großen Einfluss erleben wir aktuell durch die Null-Covid-Strategie in China. Lieferanten kommen in Verzug und PV-Anlagen können aufgrund von fehlenden Bauteilen aus Fernost nicht installiert werden.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs spüren wir deutlich. Energie wird immer teurer, Lieferketten sind gestört und die Menschen sind verunsichert. Die Anzahl der Öko-Stromanbieter sinkt und wenige wechselwillige Menschen zögern.

Was erwarten Sie von der Politik?

In Deutschland sind bürokratische Hürden an der Tagesordnung und oftmals über Jahre gewachsen. Beispielsweise hat das Genehmigungsverfahren für unsere PV-Anlage am Trinkwasserbrunnen in Baltringen ungefähr zwei Jahre gedauert. Der Aufbau war nach Erteilung der Freigabe innerhalb von vier Wochen erledigt. Hier haben wir ein Missverhältnis. Vereinfachte Verfahren und somit ein Abbau von bürokratischen Hürden sind von Nöten.

Ein übergeordnetes Thema ist der im Juni 2022 von der Europäischen Union verabschiedete „Green-Deal“. Dieser sieht unter anderem eine Stärkung der Genossenschaften vor. Nach der Umsetzung in nationales Recht sollen Genossen Strom aus Wind- oder Solaranlagen, die sie gemeinsam besitzen, selbst nutzen können. Diese Möglichkeit würde uns ganz neue Perspektiven eröffnen.

Wie können Interessierte die Arbeit der BEG unterstützen?

Einerseits besteht die Möglichkeit, selber Stromkunde zu werden. Über unsere Homepage Bürgerenergiegenossenchaft-Mietingen.de/Strombezug ist das ganz einfach. Hier sind alle Informationen hinterlegt. Die BEG benötigt nur wenige Daten. Die Formalitäten erledigt der Bürgerwerke-Wechselservice. Andererseits suchen wir den Kontakt zu Eigentümern geeigneter Dachflächen. Jeder Interessierte, der vielleicht Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit der Installation einer PV-Anlage scheut, kann sich mit uns in Verbindung setzen. Gerne erarbeiten wir gemeinsam eine für beide Seiten passende Lösung.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wir möchten regional den Kreis zwischen Produzenten und Konsumenten schließen. Für uns wären kleine Netze, dezentral von Bürgern für Bürger, ideal. In diesem Zusammenhang hat der Verzicht auf fossile Energien für uns eine hohe Priorität.