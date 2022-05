Verein ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 6. Mai hat die 71. Mitgliederversammlung des SV Baltringen im Sportheim Baltringen stattgefunden. Somit ist der Verein wieder im gewohnten Modus nach der Coronazeit zurück. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins berichtete Ressortvorstand Organisation/Koordination Robert Blersch über die vergangenen Monate. Im Anschluss daran informierten auch die Vorstände der anderen Ressorts sowie die Abteilungsleiter über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres.

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Veränderungen in der Vorstandschaft. Heidi Glanz und Adrienne Mensch legten ihr Amt als Vorstand beziehungsweise stellvertretender Vorstand des Ressort Presse und Öffentlichkeitsarbeit nach 18-jähriger beziehungsweise 6-jähriger Tätigkeit nieder. Des Weiteren beendet auch Bianca Dreyer als aktive Mitarbeiterin des Ressort Presse ihr Amt. Die Nachfolge wird kommissarisch von einigen Tanzdamen der Tanzgruppe „Choosers“ aus der Gymnastikabteilung übernommen.

Auch in der Gymnastikabteilung gibt es einige Veränderungen. Alexandra Braun und Regine Hollandt stellten ihre Ämter als stellvertretende Abteilungsleiterinnen Gymnastik zur Verfügung. Die Nachfolge wird von Martina Stumpf und Anika Schmid übernommen. Alle weiteren Vorstands- und Vereinsratsmitglieder wurden wieder in ihren Ämtern bestätigt.

Wiederum standen auch Ehrungen auf dem Programm. An einige Vereinsmitglieder konnten wieder einige Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold verliehen werden. Zu Ehrenmitglieder des SV Baltringen wurden in diesem Jahr Helmut Reimer und Sieghart Birkenberger ernannt.

Bürgermeister Robert Hochdorfer übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte und überbrachte auch den Dank der Gemeinde für die sehr gute Zusammenarbeit. Martin Beck und Barbara Gründler als Vertreter des Musikverein Baltringen und der Kirchengemeinde überbrachten Grußworte.