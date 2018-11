Unfall in Mietingen – Straße gesperrt

Bei einer Kollision auf der Kreisstraße zwischen Mietingen und Walpertshofen ist am Montagvormittag eine Person schwer verletzt worden.

Kurz vor 8 Uhr am Montagvormittag ist nach Erstinformation der Polizei ein Auto aus einem Wohngebiet am Ortsende von Mietingen auf die Kreisstraße in Richtung Walpertshofen eingefahren. Dabei missachtete die Fahrerin ein aus Richtung Mietingen kommendes vorfahrtberechtigtes Auto und stieß mit diesem zusammen.

Das Auto die Verursacherin wurde in der Folge in den Graben geschleudert. Durch den Unfall wurde eine Person schwer verletzt. Derzeit sind Rettungs- und Bergungsarbeiten im Gange. Es besteht eine Vollsperrung. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.