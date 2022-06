Unbekannte randalieren in Kirche

Unbekannte haben am Mittwoch in einer Kirche in Mietingen einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Täter zwischen 10 Uhr und 19 Uhr in der St.-Pantaleon-Kirche in Walpertshofen, ließen dort ihrer Zerstörungswut freien Lauf und rissen einen Dachziegel aus der Mauer. Danach zerkratzten sie die Eingangstür der Kirche. Im Inneren rissen die Täter sämtliche Seiten aus den Gesangs- und Gebetsbüchern und verteilten diese in der ganzen Kirche. Damit nicht genug: Sie zündeten ferner Kerzen an und verteilten das Wachs auf dem Boden und den Sitzbänken. Nachdem sie Stühle und Blumen umgeworfen hatten, flüchteten die Täter. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.