Unbekannte lassen Zerstörungswut freien Lauf

Ihrer Zerstörungswut haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Mietingen freien Lauf gelassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde ein Kinderfahrrad völlig demoliert. Bei dem Rad, das auf dem Gelände einer Schule im Rosenweg abgestellt war, verbogen die Täter das Vorderrad, rissen die Fahrradschläuche heraus und verteilten die Einzelteile des Rades auf dem Schulhof. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Verursachern. Die Polizei mahnt, dass eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat sei. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge für Täter sein. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.